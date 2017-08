FC Emmen niet langs FC Eindhoven

Loen schiet een vrije bal over de goal van FC Eindhoven

VOETBAL - FC Emmen heeft de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen gelijkgespeeld tegen FC Eindhoven. Na een 0-1 ruststand werd het 1-1. Het debuut in Emmen-shirt van spits Michiel Hemmen kon het eerste puntenverlies van het seizoen niet voorkomen.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

FC Eindhoven kwam na 37 minuten op voorsprong door een goal van Mart Lieder. De aanvallende middenvelder scoorde uit een counter.



Kort na rust maakte Nick Bakker uit een corner gelijk. De linksback gaf het laatste zetje nadat de voorzet van Youri Loen werd ingekopt door Jeroen Veldmate.



FC Emmen had voetballend gezien recht op meer, maar in de counter kreeg Eindhoven de eerste grote kans op een tweede goal. Lieder kopte na een pass van Elton Kabangu fraai in, maar Dennis Telgenkamp redde uitstekend.



Invaller Hemmen bezorgde tien minuten voor tijd de thuisclub de grootste kans op een goal. Cas Peters mocht alleen af op Eindhoven-doelman Ruud Swinkels, maar de topschutter van het afgelopen seizoen raakte de benen van de keeper.



Later meer...