FC Emmen-debutant Hemmen verbaasd: Waarom niet alles of niets?

VOETBAL - Michiel Hemmen maakte gisteravond zijn debuut voor FC Emmen. De aanvaller, die in principe tot de winterstop als amateur uitkomt voor de Drentse club en daarna hoopt op een Aziatisch avontuur, viel een kwartier voor tijd in als 'pinchhitter'.

"Natuurlijk hoopte ik dat een bal op mijn hoofd of voor mijn voeten zou vallen voor de 2-1, maar helaas was dat niet het geval", aldus de geboren Zaandammer.Tot verbazing van de oud-spits van onder andere Veendam, Cambuur, AGOVV en Excelsior kreeg hij slechts één bal door de lucht aangespeeld. "Ik had gedacht dat we de laatste vijf minuten wat meer alles of niets zouden spelen. Ik stond ook steeds met mijn handen in de lucht om maar aan te geven dat ze de bal voor konden slingeren. Eerlijk gezegd vind ik dat ook heel normaal voor een club als FC Emmen, die ieder puntje kan gebruiken om de play-offs te halen. Dat zal ik maandag in de bespreking wel melden en dan hoop ik dat het vanaf nu anders gaat."Één keer, bij een verre hoge trap van doelman Telgenkamp, kon Hemmen met zijn hoofd Cas Peters aan het werk zetten. "Eerlijk gezegd telde ik hem al. Ik train nu twee weken bij FC Emmen en heb Cas al aardig wat goals zien maken. Ik dacht dat het kassa was, maar hij raakte helaas de knie van de keeper."