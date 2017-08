Zilveren Kruis stopt met minima-polis in Assen, Tynaarlo en Aa en Hunze

ASSEN - Zilveren Kruis stopt met het aanbieden van een collectieve ziektekostenverzekering voor minima, tenzij de zorgverzekeraar de enige aanbieder in een gemeente is.

Gevolg is dat Zilveren Kruis het contract met de gemeenten Assen, Tynaarlo en Aa en Hunze opzegt vanaf januari, meldt Dagblad van het Noorden In die drie gemeenten maken bijna 3.500 mensen met een laag inkomen gebruik van de regeling via Zilveren Kruis en Menzis. Ze krijgen korting op de verzekeringspremie.Het aanbieden van zogenoemde minima-polissen is voor verzekeraars mogelijk niet interessant genoeg, omdat het niet winstgevend is.