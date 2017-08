Verdachten weer vrij na aanhouding met getrokken pistolen in Hoogeveen

HOOGEVEEN - De vier mannen die gisteren werden aangehouden na een mogelijke bedreiging in Hoogeveen zijn weer op vrije voeten.

Een inwoner van Hoogeveen belde aan het einde van de middag de politie dat hij in zijn huis met een vuurwapen door het viertal was bedreigd."De verdachten waren er in een auto vandoor gegaan. Toen we ze terug vonden, hebben we ze één voor één uit de auto gepraat", vertelt een politiewoordvoerder. De agenten trokken daarbij hun pistolen, omdat de verdachten een vuurwapen bij zich zouden hebben."We hebben de auto doorzocht, maar er is geen vuurwapen gevonden. We hebben de mannen aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Daarna zijn we teruggegaan naar de meneer die de melding had gedaan, maar hij wilde geen aangifte doen. Daarom zijn de verdachten vrijwel meteen weer vrijgelaten en komt er dus geen verder onderzoek", vertelt de politiewoordvoerder. Waarom de man uit Hoogeveen geen aangifte wilde doen, is onduidelijk.De aanleiding voor de bedreiging zou een conflict tussen de betrokkenen een nacht eerder zijn geweest tijdens Donderdag Meppeldag.