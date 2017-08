In beeld: Twaalfhonderd bezoekers op 36ste editie van Sweelpop

ZWEELOO - In Zweeloo was gisteren de 36ste editie van muziekfestival Sweelpop. Volgens organisator Richard Prakken kwamen er zo'n 1.200 mensen op het evenement af.

Onder de artiesten waren onder meer The Party Squad, Papa Di Grazzi en It All Started in the Nineties."De sfeer was als vanouds. Er was een gezellige en gemoedelijke sfeer. Alles is goed verlopen en we hebben alleen maar positieve reacties gehad", aldus de organisator.RTV Drenthe-fotograaf Kim Stellingwerf maakte de onderstaande fotoreportage