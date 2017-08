Afsluitingen en omleidingen door werkzaamheden in het Bargerveen

WEITEVEEN - Mensen die een tochtje willen maken door natuurgebied het Bargerveen bij Weiteveen, moeten vanaf volgende week rekening houden met afsluitingen en omleidingen.

Vanaf komende maand begint onder meer de aanleg van een 2,5 meter breed fietspad over de Grenskade. Die is daardoor afgesloten. Voor het Naoberpad en de Hunenweg worden omleidingen ingesteld. Het fietspad is naar verwachting in november klaar.Daarnaast zijn er werkzaamheden aan de Noordersloot en de Laardijk; beide worden opgehoogd. Daardoor is het Meerstalblok West tot volgend voorjaar dicht voor fietsers en wandelaars. De parkeerplaats aan de kop van de Laardijk is tijdelijk dicht; die in het midden van de Verlengde Noordersloot verdwijnt helemaal.Staatsbosbeheer stapt bij haar fiets- en wandelroutes over op het gebruik van genummerde knooppunten. Voor de komende periode ligt Knooppunt 62 (de Bult) er volledig uit. Bij de Knooppunten (61, 63 en 64) moeten mensen rekening houden met afsluitingen en omleidingen.Tijdens de werkzaamheden aan het Bargerveen wordt het zwaartepunt van de fiets- en wandelroutes verlegd naar het midden van het natuurgebied. Meer informatie over de werkzaamheden in het Bargerveen is te vinden op de website bargerveen-schoonebeek.nl