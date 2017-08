Jan Roelof Kruithof (80) veertiende bij WK Masters in Oostenrijk

WIELRENNEN - Oud-marathonschaatser Jan Roelof Kruithof uit Havelte is als veertiende geëindigd bij de wegwedstrijd op het WK Masters in het Oostenrijkse St. Johann.

Kruithof kwam met zijn 80 jaar uit in de klasse 80+. De krasse fietser legde tijdens de wegwedstrijd een parcours af van 40 kilometer en trotseerde onderweg drie bergen. Hij zette een tijd neer van 01:17:23.De overwinning ging naar de 82-jarige Italiaan Severino Angella. Hij legde het parcours in 01:15:21 af.Eerder deze week werd Kruithof nog zesde bij het WK tijdrijden voor Masters. In een tijdrit over 20 kilometer kwam hij tot een gemiddelde van 33 kilometer per uur.