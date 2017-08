Eerste Garnizoensdag in Coevorden: 'Belangrijk dat de geschiedenis in stand wordt gehouden'

Verschillende formaties lopen patrouille door de stad (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe) De eerste Garnizoensdag in Coevorden (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

COEVORDEN - Met een luid kanonsschot opende burgemeester Bert Bouwmeester de eerste garnizoensdag vanochtend in Coevorden.

Geschreven door Janet Oortwijn

De Garnizoensdag moet laten zien hoe het er tijdens het garnizoen in Coevorden tussen 1592 en 1854 aan toeging. Garnizoen is de term voor een aantal soldaten dat in een stad is gelegerd om deze te bewaken.



Anderhalf jaar aan voorbereidingen

"Tussen de 2.000 à 3.000 inwoners in de stad, waren er hier op het hoogtepunt 1.600 militairen gelegerd", vertelt initiatiefnemer Herman Woltersom. "Er zijn wel gebouwen die hieraan herinneren, maar verder niets."



En dus pakte Woltersom de handschoen op. Ruim anderhalf jaar is de speciaal opgerichte werkgroep, waar ook onder meer de historische vereniging in vertegenwoordigd is, bezig geweest met de voorbereidingen. "We hebben contact gezocht met andere verenigingen", vertelt de initiatiefnemer.



Geschiedenis nagespeeld

Zo kwamen er verschillende zogeheten re-enactors richting de Drentse vestingstad vanuit het hele land. Dat zijn acteurs die historische gebeurtenissen naspelen. "We gaan vandaag patrouille lopen door de stad en vuren schoten af", vertelt Jaap Speelman van de Kanonniers Vereniging uit Bourtange. "Het is belangrijk dat de geschiedenis in stand wordt gehouden en dat de jeugd ook een beeld krijgt hoe het eraan toe ging. Zo kunnen we dat een beetje promoten."



En zo klinken er de hele dag door verschillende schoten door de stad. "Ik vind het mooi, een beetje reuring in Coevorden", vertelt een bezoeker. "Ik vind het heel leuk. Wordt er eindelijk eens wat georganiseerd in Coevorden, dat mag wel", zegt een vrouw. Op de Markt in Coevorden zijn verschillende activiteiten en spelletjes voor de jeugd.



Ontzet van Coevorden

Met de jaarlijkse Garnizoensdag wil Coevorden toewerken naar 2022. "Het moet ieder jaar een beetje groter worden", zegt Woltersom. "En over vijf jaar vieren we het ontzet van Coevorden. Dat is dan 350 jaar geleden."