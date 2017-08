Commissaris Van Aartsen wil snelle treinverbinding met Randstad

ASSEN - Waarnemend commissaris van de koning Jozias van Aartsen pleit voor de komst van een snelle treinverbinding tussen het Noorden en de Randstad.

Dat liet hij vanmiddag doorschemeren in het Radio 1-programma"Wij zouden in het Noorden heel graag een snelle tgv-verbinding willen hebben met de Randstad en vooral met Rotterdam", zei Van Aartsen. Hij hoopt dat die verbinding er zo snel mogelijk komt. "Ik hoop op een beetje een creatief kabinet."Van Aartsen was samen met burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam te gast om zich uit te laten over de kabinetsformatie.Presentator Kees Boonman leek zich tijdens de uitzending een beetje spottend uit te laten over de provincie Drenthe."U bent zo'n beetje alles geweest in het bestuur, waaronder minister van Buitenlandse Zaken. U bent nu commissaris van de koning in Drenthe, bent u daarmee weer een beetje terug op Buitenlandse Zaken, qua afstand?", vroeg Boonman aan Van Aartsen. De commissaris reageerde met de opmerking: "Zo groot zijn de afstanden in Nederland gelukkig niet." Daarna voegde hij zijn wens voor een snelle treinverbinding eraan toe.Daarna ging presentator Boonman verder: "Hoe heet het plaatsje waar u woont?" Daarop antwoordde Van Aartsen dat het om Ekehaar ging en dat dit bij Assen ligt."En Assen ligt bij...?", vroeg Boonman vervolgens."Dat weet u wel en dat weten de luisteraars ook heel goed. Dat hebben ze allemaal geleerd, als ze goed hebben opgelet op school", aldus Van Aartsen.Het interview in NPO1's Kamerbreed is terug te luisteren via de website van het radioprogramma