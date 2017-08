NK FootGolf: 'Het is een echte beleving, ik kan niet meer zonder'

NK FootGolf 2017 (Foto: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen) NK FootGolf 2017 (Foto: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen) NK FootGolf 2017 (Foto: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

ZEIJEN- Het is golf, maar dan met een voetbal en extra grote holes. Dit weekend spelen ruim zestig deelnemers FootGolf tijdens het Nederlands Kampioenschap op de Drentsche Golf & Country Club in Zeijen.

Geschreven door Jasmijn Wijnbergen

"Eigenlijk is FootGolf gewoon golf, maar dan met een voetbal", vertelt Jaap Urban van FootGolf Noord. "We houden gewoon de spelregels van golf aan."



Serieuze sport

FootGolf wordt nog lang niet altijd als een serieuze sport gezien. Toch doen elk jaar tijdens het Nederlands Kampioenschap een flink aantal (oud-)profvoetballers mee. "In het buitenland worden regelmatig grote toernooien georganiseerd, waar soms wel voor tien- tot twintigduizend euro aan prijzengeld wordt gespeeld", laat Urban weten. "Dan kun je wel zeggen dat het een serieuze sport aan het worden is."



De sport is groeiende en wordt steeds serieuzer, vindt Danny Mostaard. "Ik hoop dat het ooit op een punt komt dat dit als sport 'fultime' gespeeld kan worden, maar FoodGolf heeft nog een lange weg te gaan."



Beleving

Michael Wilkes begon twee jaar geleden met FootGolf. Tijdens een evenement is hij er naar eigen zeggen 'tegenaan gelopen' en daar ontstond zijn liefde voor de sport. Wilkes: "Het is een echte beleving, ik kan niet meer zonder."



NK FootGolf 2017

Al vanaf maart werden er door het hele land voorrondes gespeeld. De drie beste spelers plaatsten zich direct voor de finale van het NK in Zeijen. Dit jaar is het tweede jaar dat het daar plaatsvindt, volgend jaar verhuist het evenement weer naar een andere golfbaan in het land.



Pas morgen weten we wie zichzelf Nederlands Kampioen FootGolf 2017 mag noemen.