ACV 'verliest' eerste competitieduel met 3-3

ACV-captain Guus de Vries begrijpt er niets van. Zijn ploeg verspeelde een 3-0 voorsprong (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Het Asser ACV is de competitie in de derde divisie begonnen met een gelijkspel. Op eigen veld werd het 3-3 tegen Magreb'90. Een bizarre eindstand, want ACV stond 25 minuten voor tijd nog met 3-0 voor.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

De formatie van trainer Fred de Boer zakte in het laatste gedeelte van de wedstrijd, vooral conditioneel, volledig weg.



In de eerste 65 minuten had ACV niets te duchten van de club uit Utrecht. De Assenaren waren oppermachtig en de 3-0 was een magere afspiegeling van de verhoudingen op het veld. Guus de Vries (kopbal uit corner) en Pascal Huser (na een prachtige aanval en pass van Thomas Metzemaekers) zorgden voor de 2-0 ruststand, die eigenlijk 4-0 of 5-0 had moeten zijn. Metzemaekers liet twee grote kansen liggen en ook Romano Djababoe had een treffer kunnen (en misschien ook wel moeten) maken.



Nadat Huser, de spits die zijn eerste competitieduel in twee jaar speelde, kort na rust voor de 3-0 zorgde leek het duel beslist. Een schitterend afstandschot van invaller Talih zorgde echter voor nieuw elan bij de gasten. Toen Zouzou 18 minuten voor tijd de 3-2 maakte was het wachten op de gelijkmaker. Die viel in de voorlaatste minuut en kwam van de voet van een andere invaller: Nanka-Bruce.



Volgende week speelt ACV uit tegen DVS'33 in Ermelo.