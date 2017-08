ACV-spits Huser: We zijn conditioneel nog niet ver genoeg

VOETBAL - Het was een, in alle opzichten, gedenkwaardige middag voor ACV-spits Pascal Huser. Hij speelde na twee jaar blessureleed eindelijk weer eens een competitiewedstrijd, scoorde twee keer, mag zag nadat hij werd gewisseld zijn ploeggenoten een 3-0 voorsprong weggeven. ACV - Magreb'90 eindigde in 3-3.

ACV verliest eerste competitieduel met 3-3

"Dat mag natuurlijk niet gebeuren", aldus Huser na afloop. "We kregen na een uur totaal geen druk meer op hun achterhoede. We waren op. Of dat te maken heeft met de wel hele korte voorbereiding die we hebben gehad, vanwege de vakantie, dat weet ik niet. Maar het gebeurde ons vorige week ook al in het bekerduel tegen Hercules."Huser was vanzelfsprekend blij dat hij eindelijk weer eens een competitieduel mocht spelen, nadat hij twee jaar geleden (toen nog bij SC Heerenveen) een kruisbandblessure opliep en daarna van de ene naar de andere blessure ging. "En dat je dat meteen twee keer scoort is super natuurlijk, al had ik liever gewonnen. Of ik niet langer door kon vandaag? Nee, ik was echt leeg na een uur. Dan kan je, zeker met mijn verleden, beter een fitte speler inbrengen."