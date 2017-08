FC Emmen loot NEC thuis in beker

FC Emmen verloor vorig seizoen in de play-offs van NEC (foto: Roel Bos/sportfoto.org)

VOETBAL - FC Emmen moet het in de eerste ronde van de KNVB-beker opnemen tegen NEC. De wedstrijd, die wordt gespeeld op 19, 20 of 21 september wordt in Emmen gespeeld.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Opmerkelijk genoeg is NEC een paar dagen voor het bekeduel (op vrijdag 15 september) ook al de tegenstander van Emmen in de competitie. Dan is De Goffert in Nijmegen het strijdtoneel.



FC Emmen bewaart geen al te beste herinneringen aan de duels tegen NEC. In de halve finale van de play-offs verloor Emmen twee keer van de club die uiteindelijk wel degradeerde uit de eredivisie.