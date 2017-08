Drent opgepakt voor dodelijke schietpartij in Oosterwolde

Na de schietpartij is de politie meteen met onderzoek begonnen (foto: Persbureau Meter)

OOSTERWOLDE - Een 53-jarige man uit de gemeente Noordenveld is mogelijk betrokken bij een dodelijke schietpartij afgelopen nacht in een huis in het Friese Oosterwolde.

Bij die schietpartij kwam de 51-jarige bewoner om het leven, meldt de politie.



In totaal zijn vier verdachten opgepakt. Naast de 53-jarige Drent, zijn een man (58) en een vrouw (41) uit Oosterwolde aangehouden en een man (42) zonder vaste woonplaats.



Kort na middernacht werd de politie gebeld over de schietpartij. Toen agenten bij het huis aankwamen, vonden ze het slachtoffer. Hij was niet meer te redden. Na een zoekactie, waarbij onder meer een speurhond is ingezet, konden agenten de vier verdachten aanhouden. Zij zitten voorlopig vast.



Over de aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend.