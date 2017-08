Daphne Arends (18) gekroond tot Bloemenkoningin van Eelde

EELDE - Daphne Arends is de nieuwe Bloemenkoningin van Eelde.

De titel Bloemenkoningin wordt traditioneel uitgereikt voorafgaand aan het Bloemencorso, dat zaterdag is. De 18-jarige Arends, die ook in Eelde woont, heeft een bijzondere band met het Bloemencorso in Eelde."Ik ben geboren naast de corsowagen van de wijk Eekhoornstraat en omgeving waar mijn moeder tien jaar in het bestuur zat. Als jong meisje hielp ik mee met dahlia's plukken en prikken en was ik figurant", liet ze eerder weten "Alle corso-optochten heb ik gezien. Corso vind ik een gezellig dorpsfeest dat ik absoluut niet wil missen. Het is geweldig dat er zo veel mensen betrokken zijn bij dit dorpsfeest en er ieder jaar een top jaar van maken."De titels eerste en tweede hofdame zijn weggelegd voor Wendy Alberts (19) uit Eelde en Linda Kremer (17) uit Paterswolde. Zaterdag rijden de Bloemenkoningin en haar hofdames vooraan in de Bloemencorso-optocht in een Rolls-Royce.RTV Drenthe zendt het Bloemencorso in Eelde zaterdag vanaf 14.30 uur live uit op televisie en internet.