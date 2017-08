Inbreker weet te ontkomen na inbraak in Assen

Politie bij het huis aan de Groningerstraat (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - In Assen heeft de politie gisteravond laat een zoektocht gehouden naar een voortvluchtige inbreker.

De man sloeg bij een huis aan de Groningerstraat een raam in om binnen te kunnen komen. Of hij iets heeft buitgemaakt, is niet bekend.



Via Burgernet is een oproep gedaan om naar de man uit te kijken, maar dat leverde vooralsnog niets op. Het zou gaan om een kale, negroïde man van ongeveer 1.75 meter lang. Volgens de politie heeft hij een dik postuur en droeg hij zwarte kleding. Ook had hij een grote sporttas bij zich.