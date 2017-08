Tasjesdief aangehouden bij Preuvenement in Assen

Het preuvenement is dit weekend in de Gouverneurstuin in Assen (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - De politie heeft gisteravond in Assen op heterdaad een tasjesdief opgepakt.

De verdachte sloeg toe tijdens het Preuvenement in de Gouverneurstuin. Dat is een culinair evenement, dat dit weekend in de provinciehoofdstad wordt gehouden.Getuigen zagen dat de dief een tas had gestolen en waarschuwden de politie. Agenten konden de verdachte even later aanhouden.