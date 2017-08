'Mogelijk ook rookoverlast in Drenthe door grote brand in Groningen'

GRONINGEN - Inwoners van de kop van Drenthe kunnen ook rookoverlast ervaren door de grote brand bij Holland Casino in Groningen.

"Er staat heel weinig wind. De meeste rook wordt richting Sappemeer en het oosten van Groningen getransporteerd. Maar in de loop van de ochtend gaat de wind wat bijdraaien naar het noordwesten", vertelt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag. "De noordoostelijke helft van Drenthe kan er dan nog wat van meemaken", aldus de weerman.Toch vermoedt Van der Zwaag dat inwoners van de onze provincie vrij weinig zullen merken van de brand. De brandweer is nog altijd bezig met het blussen van het vuur. Het pand kan als verloren worden beschouwd.De brand bij Holland Casino aan het Gedempte Kattendiep in de stad Groningen brak vanmorgen vroeg uit. Ook Drentse brandweerkorpsen zijn opgeroepen om het vuur te bestrijden.De overheid heeft een NL Alert verzonden, waarin mensen in de buurt wordt opgeroepen ramen en deuren te sluiten. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Huizen in de omgeving zijn ontruimd.De laatste updates over de brand zijn te volgen bij RTV Noord