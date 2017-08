Aziatische tijgermug duikt weer op in Assen

ASSEN - In Assen is de Aziatische tijgermug ontdekt, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Waar het beestje is gezien, is niet bekendgemaakt. De exotische mug kan ernstige ziektes zoals knokkelkoorts en zikakoorts overbrengen. Dat gebeurt alleen als de muggen eerst iemand hebben gestoken die zo'n ziekte heeft. Aangezien deze ziektes in Nederland nauwelijks voorkomen, is de kans op besmetting uiterst klein.Het is niet voor het eerst dat de Aziatische tijgermug in Assen is gesignaleerd. Vorig jaar juni dook de mug op bij bandenhandel Dikabo in Assen. Of de mug daar nu weer is opgedoken, is niet bekend. Het bedrijf is vandaag niet bereikbaar.Aziatische tijgermuggen liften meestal mee naar Nederland in autobanden of in lucky bamboo, een oosterse kamerplant. Eerder dit jaar zijn tijgermuggen gevonden in Aalten, Weert en Naaldwijk.