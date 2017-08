Jongetje (4) zwaargewond bij ongeluk met houten kunstwerk

De politie heeft onderzoek gedaan in de straat (foto: Persbureau Meter)

DIEVER - Een kind van vier jaar oud is vanmorgen zwaargewond geraakt in Diever.

Het jongetje liep met zijn moeder en broertje op de Peperstraat, toen hij aan een kunstwerk trok dat bij een huis stond. Het kunstwerk, gemaakt van een boom, viel vervolgens om en kwam boven op het kind terecht.Het slachtoffertje, afkomstig uit Barendrecht, is naar het UMCG in Groningen gebracht. De moeder en het broertje zijn ook naar het ziekenhuis gebracht.De recherche en de Forensische Opsporing hebben onderzoek gedaan naar het incident. Zij proberen te achterhalen hoe het ongeluk kon gebeuren. De plek waar het ongeluk gebeurde, was enige tijd met linten afgezet.