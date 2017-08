Buurtbewoners niet verrast door schietpartij in Oosterwolde

Politieonderzoek bij het huis waar de schietpartij was (foto: Omrop Fryslân)

OOSTERWOLDE - Bewoners van de Stegingaweg in Oosterwolde zijn geschrokken, maar niet verrast door de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht.

Bij de schietpartij kwam een 52-jarige man uit Oosterwolde om het leven. Vier mensen zijn opgepakt, onder wie een 53-jarige man uit de gemeente Noordenveld Tegen Omrop Fryslân zeggen de omwonenden dat het al langere tijd onrustig was in het huis waar de schietpartij was.Burgemeester Oosterman van Ooststellingwerf zegt er alles aan te doen om de rust in de wijk weer terug te laten keren.