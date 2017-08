'Het was ondenkbaar dat dit ongeluk zou gebeuren'

DIEVER - "Het was vrijwel ondenkbaar dat een dergelijk ongeluk zou gebeuren." Dat zegt loco-burgemeester Klaas Smidt van Westerveld over het ongeluk dat vanmorgen gebeurde met een houten kunstwerk in Diever.

Een jongetje van vier jaar trok aan het kunstwerk, waarna het omviel en bovenop hem terechtkwam. Het kind raakte zwaargewond.Het kunstwerk stond bij een huis aan de Peperstraat. "Ik heb begrepen dat daar iemand woont die aan woodcarving doet en zijn kunstwerken bij zijn huis tentoonstelt", vertelt Smidt. Woodcarving is een sport waarbij mensen met een zaag figuren maken uit boomstammen.Volgens Smidt is het te vroeg om te zeggen dat de kunst niet tentoon zou mogen worden gesteld bij het huis. Smidt wil eerst in gesprek met de eigenaar van de kunstwerken."Ik heb de contactgegevens van de eigenaar, dus morgen ga ik met hem in gesprek. Ik neem dan ook contact op met de moeder van het jongetje dat gewond raakte."Het jongetje is na het incident naar het UMCG in Groningen gebracht. Het is onduidelijk hoe hij eraan toe is.