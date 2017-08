PvdA: Wat doet Tynaarlo om minima-polis te behouden?

VRIES - Zorgverzekeraar Zilveren Kruis mag niet stoppen met het aanbieden van zogenoemde minima-polissen.

Dat vindt PvdA in de gemeente Tynaarlo. De partij wil van het college in die gemeente weten, wat dat gaat doen om Zilveren Kruis op andere gedachten te brengen. PvdA heeft daarom schriftelijke vragen gesteld.Gisteren werd bekend dat Zilveren Kruis stopt met het aanbieden van een collectieve ziektekostenverzekering voor minima , tenzij de zorgverzekeraar de enige aanbieder in een gemeente is. Hierdoor wordt het contract met de gemeenten Tynaarlo, Assen en Aa en Hunze vanaf januari opgezegd.Invan gisteren uitte wethouder Albert Smit van Assen ook al zijn ongenoegen over het besluit van Zilveren Kruis.In Tynaarlo, Assen en Aa en Hunze maken bijna 3.500 mensen met een laag inkomen gebruik van de regeling via Zilveren Kruis en Menzis.