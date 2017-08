'Dinsdag wordt de warmste dag van augustus'

Het wordt nog even flink warm aan het einde van de maand (foto: Remko de Waal/ANP)

ASSEN - Tegen het einde van de maand wordt het toch nog nog even warm en zonnig in onze provincie. Dat voorspelt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag.

"Morgen hebben we een echt zonnige dag met minder stapelwolken dan vandaag. Het wordt zelfs zo'n 24 graden, heerlijk weer dus." Er staat maar weinig wind. Kortom: een 'superdag', aldus Van der Zwaag.



Vroege vogels moeten trouwens wel rekening houden met dichte mistbanken in de ochtend.



Warmste dag

Dinsdag lopen de temperaturen verder op. Van der Zwaag: "Dinsdag wordt de warmste dag van deze maand. Dan halen we zelfs temperaturen van 27 of 28 graden."



Buien

Maar het warme weer wordt wel afgestraft met buien, waarbij ook kans is op onweer. De weerman denkt dat er in de loop van dinsdagmiddag al meer bewolking komt. Maar het komt dan nog niet meteen tot buien. "Woensdag wordt waarschijnlijk een kletsnatte dag", aldus Van der Zwaag.