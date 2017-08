Tiki Taka Touzani zet Borger op z'n kop

Soufiane Touzani laat zijn kunsten zien aan tientallen kinderen (foto: Ineke Kemper/RTV Drenthe)

BORGER - Balkunstenaar en straatvoetballer Soufiane Touzani veroverde vanmiddag de harten van vele jonge voetbalfans in Borger. De freestyle voetballer gaf een korte demonstratie van z'n kunsten en daar kwamen tientallen kinderen op af.

Geschreven door Ineke Kemper

"Ik kom hier verschillende trucjes laten zien en hoop een aantal mooie panna's te maken", vertelt 'Tiki Taka' Touzani, die een ster op Youtube is. En dat trekt vele jonge fans. "Hij is gewoon heel goed en kan vette panna's maken", aldus een aantal van zijn volgers. Een panna is als je de bal door iemand z'n benen speelt. Een van Touzani's specialiteiten.



Spelen tegen Touzani

De baltovenaar speelt in Borger een tegen een partijtjes, de meeste wint hij. Maar sommige jeugdige voetballertjes blijken beter dan de balkunstenaar. Na afloop van de demonstratie gaan fans met hem op de foto.



Nieuwe lichtmasten

Het Tiki Taka evenement is georganiseerd door de middenstand in Borger. De opbrengsten zijn voor de lokale voetbalclub, die hiermee nieuwe lichtmasten kan aanschaffen. Naast de komst van Touzani, het absolute hoogtepunt van de dag, konden de voetballertjes meedoen aan allerlei voetbalspellen.