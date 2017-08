Drenthe kent culinair weekend: 'Iedere stad wil laten zien wat het in huis heeft'

Culinair Hoogeveen wordt voor de achtste keer georganiseerd (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe) In de Gouveneurstuin in Assen geniet men van eten en van de zon (foto: RTV Drenthe)

ASSEN/BEILEN/HOOGEVEEN - Wie van eten houdt, hoefde zich dit weekend in Drenthe niet te vervelen.

Geschreven door Janet Oortwijn

Vrijdagavond stond Beilen in het teken van Bourgondisch Beilen. Zaterdag en zondag werden in zowel Assen als Hoogeveen culinaire festivals gehouden.



Albert Jan Vos, die in het bestuur van Culinair Hoogeveen zit, erkent de opmars van culinaire evenementen. "Het is culinair gezien druk dit weekend in Drenthe", vertelt hij. "Maar dat is niet gek. Iedere stad wil laten zien wat het in huis heeft."



'Omtrek van dertig tot veertig kilometer'

Voor concurrentie is Hoogeveen niet bang. "Als je ziet waar wij de mensen weg halen, dan zit dat wel snor", zegt Leandra Vosseberg van de organisatie. "Ze komen uit een omtrek van dertig tot veertig kilometer naar Hoogeveen toe." Culinair Hoogeveen werd voor de achtste keer georganiseerd, achter het gemeentehuis in de stad. De organisatie verwacht dat zo'n 10.000 mensen het evenement hebben bezocht.



'Erg relaxed'

"Het is hier heel gezellig", zegt een vrouw, die samen met haar buurvrouw er is. "Lekker wat eten en neerzeilen op een terras." Ook beide dames zien dat er steeds meer festivals rondom eten komen. "Dat idee heb ik wel, ja. Maar het is ook heel erg relaxed."



In Assen kon men genieten van het preuvenement in de Gouveneurstuin. In Beilen kende het jaarlijke Bourgondische festival 'de beste editie' ooit, laat organisator Johan Koster van Stichting Beleef Beilen weten. "Het was mooi weer met fraai Indonesisch entertainment en tevreden publiek." Op het evenement, dat in het teken van Indonesië stond, kwamen vijfduizend bezoekers af.