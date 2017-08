Verdachten dodelijke schietpartij Oosterwolde zitten nog vast

OOSTERWOLDE - De vier verdachten die dit weekend zijn opgepakt voor een dodelijke schietpartij in Oosterwolde, blijven voorlopig vastzitten. De politie weet nog niet precies wat er zich in de nacht van zaterdag op zondag in de woning heeft afgespeeld.

Onder de verdachten is een 53-jarige man uit de gemeente Noordenveld. Hij werd samen met een inwoner van Oosterwolde in de woning aangetroffen, waar ook de dode man lag."Toen wij in de woning aankwamen, hebben we alles op alles gezet om het leven van de bewoner te redden", kijkt politiewoordvoerder Anne van der Meer terug. "Helaas is het slachtoffer in zijn woning overleden. Duidelijk is dat er is geschoten. Daarom hebben we een groot onderzoek opgezet.""In de woning troffen we, naast het slachtoffer, twee mannen aan", vervolgt Van der Meer. "Gaandeweg het onderzoek zijn zij als verdachte aangemerkt. Ze zitten vast voor betrokkenheid bij het schietincident."Later zijn ook een man en een vrouw uit Oosterwolde aangehouden. Ook zij zitten nog vast.De politie weet nog niet precies wat zich in de woning heeft afgespeeld. Van der Meer: "Dat onderzoeken wij. We moeten daarover nog praten met diverse getuigen en familie van het slachtoffer."Buurtbewoners denken dat de schietpartij te maken heeft met drugs. "Wij trekken al maanden aan de bel over overlast", reageert Eddie Jansma. "In de woning wordt in drugs gehandeld. Daarvoor zijn we al enkele keren naar de politie geweest, maar ze doen er niets mee. Dit moest er een keer van komen."