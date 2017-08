Janneke Ensing maakt debuut op WK wielrennen

WIELRENNEN - Janneke Ensing uit Gieten is door bondscoach Thorwald Veneberg geselecteerd voor het wereldkampioenschap wielrennen in het Noorse Bergen.

Dat betekent dat Ensing, twee dagen na haar verjaardag, op 31-jarige leeftijd haar debuut zal maken op het WK."Het is een droom voor mij die uitkomt. Ik heb natuurlijk het WK schaatsen meegemaakt. Als je dat dan ook nog kan doen in een andere discipline, dan is dat natuurlijk geweldig", zegt Ensing enthousiast.De Drentse renster van de Italiaanse Alé Cipollini-ploeg debuteerde begin augustus ook al op het EK op de weg in het Deense Herning. Daar reed ze in dienst van Marianne Vos die de Europese titel opeiste. Zelf finishte Ensing op de 36e plaats.Naast Ensing bestaat de Nederlandse selectie verder uit Anna van der Breggen, Ellen van Dijk, Annemiek van Vleuten, Marianne Vos, Amy Pieters en Lucinda Brand.De wegwedstrijd voor vrouwen om de wereldtitel is op zaterdag 23 september en gaat over 153 kilometer. In iedere ronde van negentien kilometer zitten drie beklimmingen. De steilste klim heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 6,5%. De vrouwen rijden acht rondes.Afgelopen weekend werd Ensing nog veertiende tijdens de wereldbekerwedstrijd in het Franse Plouay. Daarmee was ze de beste Nederlandse.Morgen gaat ze van start in de Boels Rental Ladies Tour. De etappekoers door het Zuid-Oosten van Nederland duurt tot en met zondag.