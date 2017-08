Stelling: Ik ga alleen met de trein als ik een zitplaats heb

ASSEN - De Nederlandse Spoorwegen verwachten in september recorddrukte in de treinen. Naar schatting gaan er 35 miljoen reizigers met de trein komende maand. Het vorige record, van een jaar geleden, stond op 33,3 miljoen.

Om overvolle treinen tijdens de spits zoveel mogelijk tegen te gaan zijn er dit jaar 58 nieuwe treinen met 200 rijtuigen op het spoor, meldt de NOS . Ook is het onderhoudsprogramma aangepast om meer rijdend materieel ter beschikking te hebben.Ondanks die maatregelen en een recordaantal treinen waarschuwt de NS dat niet alle reizigers in de spits kunnen zitten. "Dat hoort er in Nederland helaas bij, net als in de file staan", zegt woordvoerder Erik Kroeze tegen de NOS.Vindt u dat staan in de trein erbij hoort, als u in de spits met de trein reist? Of pakt u dan liever de auto om op uw bestemming te komen?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 uur en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Vrijdag ging de stelling over trouwen: ' Trouwen is ouderwets '. Ruim 72 procent vindt trouwen juist niet ouderwets en is het dus oneens met de stelling. In totaal stemden 2.150 mensen.