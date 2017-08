Dick en Truus willen dierenpension in Roswinkel verkopen: 'Het is nou wal mooi west'

Dick Huisman met de honden (foto: Erwin Kikkers / RTV Drenthe) Honden op de speelweide (foto: Erwin Kikkers / RTV Drenthe)

ROSWINKEL - Dick en Truus Huisman zitten in het staartje van de vakantiedrukte. Samen runnen ze het dierenpension De Eerstelling in Roswinkel al 21 jaar. Als heel Nederland op vakantie gaat, gaan zij juist aan het werk. Maar binnenkort misschien niet meer.

"Het is nu wel mooi geweest", zegt Dick Huisman. "We willen het eigenlijk wel verkopen. Ik ben 68 en mijn vrouw is 65. Ik heb er echt helemaal geen hekel aan hoor, maar je merkt wel dat bepaalde dingen wat zwaar worden."



Mooi werk

De meeste dieren zitten in het pension omdat hun baasjes op vakantie zijn. "Maar dieren komen hier ook wel als hun baasje een tijdje naar het ziekenhuis moet, bijvoorbeeld", legt Dick uit.



"Honden zijn altijd eerlijk", antwoordt Dick op de vraag waarom hij dit werk al zo lang doet. "En het is gewoon mooi werken met dieren", vindt hij. "De honden zijn altijd enthousiast", valt Truus hem bij. "Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt, en er is toch niets mooier dan dat je een hond ook een leuke tijd kunt bezorgen als een baasje op vakantie is", zegt zij.



Van alle honden kennen ze de naam

"De honden vinden het hier gewoon hartstikke gezellig. Sommigen zitten thuis op een flatje waar ze drie keer per dag even een blokje om kunnen. Nou, die leven zich bij ons helemaal uit", vertelt Dick trots.



In de kennels kan het echtpaar 120 honden kwijt. Nu zijn er nog ongeveer tachtig, en Truus kent ze allemaal bij naam. "Ja, ik weet ook niet hoe dat komt, dat zit er gewoon zo in", lacht ze. "Ik noem ze altijd bij hun naam en ik praat ook dagelijks even tegen ze."



Als de kat van huis is...

Dick en Truus zijn dus altijd aan het werk als u dat niet bent. Maar wanneer gaan zij er dan even tussenuit? "Na de herfstvakantie is het rustiger", legt Truus uit. "Dan doen we deur hier zes weken op slot, dan starten wij de camper en dan zijn wij hier weer weg."