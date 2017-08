'Het gaat niet alleen om oesters, de hamburger is nog steeds het populairst'

ASSEN/HOOGEVEEN - Wie van eten houdt, hoefde zich afgelopen weekend niet te vervelen in Drenthe. Beilen stond in het teken van Bourgondisch Beilen, in Assen was Het Preuvenement en in Hoogeveen werd de negende editie van Hoogeveen Culinair gehouden.

In Hoogeveen kwamen zo'n 10.000 bezoekers af op het evenement. Albert Jan Vos van de organisatie van Hoogeveen Culinair kijkt met een goed gevoel terug."We zijn enorm tevreden. Daar kun je alleen maar van dromen vooraf als je dat getal noemt. De ingrediënten waren ook aanwezig: mensen waren terug van vakantie en we hadden twee van zulke stralende dagen met zon."Volgens Vos is de drempel om culinaire evenementen te bezoeken verlaagd, omdat er tegenwoordig genoeg aandacht is voor 'de keuken'. "We hebben toch wel gemerkt dat we nieuw publiek zien. En het gaat niet alleen om oesters.De hamburger is nog steeds het meest populaire gerecht om het zo maar te zeggen. Mensen zijn culinair ook wel wat beter geworden door alle kookprogramma's en aandacht. Ze aarzelen dus niet om naar een culinair festival te gaan. De keuken in algemeenheid is een stuk populairder is en dus ook dit soort evenementen."In Drenthe werden afgelopen weekend drie culinaire festival georganiseerd , maar dat bijt elkaar niet, vindt Vos. "Primair doe je het voor je eigen publiek: je eigen stad en je eigen mensen. Natuurlijk heeft het evenement een regio-overschrijdende functie, zo'n twintig kilometer rondom Hoogeveen. En dan overlap je elkaar echt wel een beetje. Maar het gaat om twee dagen dus mensen kunnen zeggen: we gaan zaterdag naar Assen en zondag naar Hoogeveen of vice versa."Het Burgemeester Tjalmapark in Hoogeveen is volgens Vos uitermate geschikt voor een culinair evenement. "De locatie bepaalt in grote mate hoe je er mee om kunt gaan. Niet iedere stad zal zo'n park hebben, dus de locatie is vaak wel bepalend of je er iets extra's mee kunt doen of je alleen een Preuvenement hebt", vindt hij."In Meppel bijvoorbeeld hebben ze de opzet anders, omdat de locatie gewoon anders is. Dan krijg je een ander soort evenement, een Preuvenement. Maar de bakermat is overal hetzelfde: genieten van hetgeen horecabedrijven te bieden hebben."Volgend jaar wordt Culinair Hoogeveen voor de tiende keer georganiseerd. Vos gaat ervan uit dat het tot nog meer bezoekers leidt. "Volgend jaar zullen we wat extra's gaan doen om te vieren dat we twee lustra voor elkaar hebben. Wat weten we nog niet. Daar gaan we met het bestuur en de leden goed over nadenken", besluit Vos.Komend weekend staat er met Emmen Culinair opnieuw een festival op het programma in onze provincie.