Dronken vrouw rijdt trap af met auto

De vrouw had vier keer meer op dan is toegestaan (archieffoto: RTV Drenthe)

BARGER-COMPASCUUM - Een 36-jarige Poolse vrouw is veroordeeld tot 850 euro boete voor dronken rijden. Ook mag ze van de rechter een half jaar niet rijden.

Een getuige zag hoe de Poolse op 22 april 2015 met haar auto van de weg raakte en daarna met de auto een trappetje afreed. Ze klom uit de auto en vluchtte snel een huis in.



Met kleren aan in bed

De getuige belde de politie. Die vond haar in de woning met haar kleren aan in bed. In het huis bleken twaalf Poolse mensen te wonen, die allemaal niet helemaal nuchter waren. Een medebewoonster probeerde eerst de schuld op zich te nemen, door te verklaren dat zij had gereden, maar al snel bleek dat dit niet klopte.



Te veel op

De 36-jarige vrouw had bijna vier keer meer op dan is toegestaan achter het stuur. Haar rijbewijs werd meteen afgepakt, maar omdat het Openbaar Ministerie de zaak niet binnen een half jaar aan de rechter voorlegde, kreeg ze het na een half jaar terug.



Dat de vrouw nu, na 2,5 jaar, nog moest voorkomen, leverde haar strafvermindering op. Van de 950 euro boete die het OM eiste, haalde de rechter 100 euro af. Waarom de vrouw dronken achter het stuur was gestapt, bleef onduidelijk in de rechtszaal. De vrouw is momenteel in haar geboorteland aan het werk en kon er niet bij zijn.