Man uit Norg opgepakt op Terschelling na drugsvondst

Een man uit Norg is opgepakt op Terschelling (foto: archief RTV Drenthe)

TERSCHELLING - De politie heeft afgelopen weekend een 36-jarige man uit Norg aangehouden op verdenking van handel in drugs en verboden wapenbezit.

Volgens de politie had een horecamedewerker op Terschelling gezien hoe de man drugs probeerde te verkopen in een café. De horecamedewerker alarmeerde vervolgens surveillerende agenten.



Agenten spraken de 36-jarige man buiten het café in het dorpje Midsland aan, waar hij een scooter had staan. In de scooter van de man vond de politie 191 zakjes met softdrugs. Ook bleek hij in het bezit van een kleine hoeveelheid harddrugs en een stiletto.