Telysha (11) danst naar de vierde plek op WK streetdance in Glasgow

GLASGOW - De elfjarige Telysha Mba uit Assen is vierde geworden op het WK streetdance in Glasgow.

Er deden vijftig kinderen mee in de categorie 'solo onder twaalf'. Na drie voorrondes mochten zeven kinderen de finale dansen. Telysha haalde de vierde plek. "Voordat we ernaartoe gingen dachten we, het zou al hartstikke mooi zijn om de tweede voorronde te halen", vertelt haar moeder."Dus toen ze door mocht naar de finale begonnen de tranen wel te lopen", zegt de trotse moeder. "Ze heeft zo keihard getraind, dat is dan gewoon hartstikke mooi."Telysha traint nu tien uur in de week en volgt workshops door heel Nederland. Ze heeft nog niet echt een grote dansdroom. "Ik dans gewoon omdat ik het heel leuk vind", zegt ze.Haar moeder is hartstikke trots. "Als het allemaal zo kan, is het mooi, maar ze moet ook gewoon naar school en ze moet vooral ook lekker kind kunnen zijn", vertelt ze.