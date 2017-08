Vacature: RTV Drenthe zoekt een Chef Marketing en Sales

RTV Drenthe zoekt een Chef Marketing en Sales

RTV DRENTHE is als betrouwbare en onafhankelijke informatiebron dé spil in de Drentse samenleving. RTV Drenthe heeft een sterke marktpositie in de provincie Drenthe. We houden ons publiek op de hoogte van nieuws, sport en evenementen. Dat doen we in de eerste plaats online via onze site, de app, Twitter en Facebook, maar natuurlijk ook op radio en tv.





Voor deze afdeling zijn we zoek naar een energiek en gedreven



Chef Marketing en Sales (36 uur) m/v



Op het gebied van marketing stel je op basis van de vastgestelde marketingstrategie het jaarlijkse marketingplan op. Je bepaalt de positionering en de merkstrategie van RTV Drenthe, stelt een concept begroting op en bewaakt deze na goedkeuring.



Daarnaast hou je je ook bezig met de verkoopactiviteiten(sales). Je onderhoudt contacten met klanten en prospect en je bent verantwoordelijk voor het behalen van de commerciële en financiële doelen van de afdeling.



Tevens geef je leiding aan de medewerkers van de afdeling marketing en sales. Je motiveert en inspireert de medewerkers de taken zo goed mogelijk uit te voeren en de afgesproken targets te behalen.



Om voor deze functie in aanmerking te komen heb je tenminste HBO werk- en denkniveau en aantoonbare leidinggevende ervaring. Daarnaast beschik je over enige jaren ervaring in een soortgelijke functie. Naast een pro-actieve houding zijn creativiteit en inventiviteit essentieel. Ook zijn goede communicatie vaardigheden en overtuigingskracht van belang voor deze functie. Je vindt het bovendien een uitdaging om deze afdeling vorm te geven.



Het salaris en de arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld conform de omroep CAO.



Meer informatie over deze vacature wordt graag verstrekt door Dink Binnendijk, Directeur/Hoofdredacteur tel: 0592 - 33 80 80.



Heb je interesse in deze functie



