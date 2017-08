Militairen vrijgesproken van mishandeling tijdens ontgroening met chloorwater

HAVELTE - Drie soldaten die verdacht werden van het gooien van emmers water met chloor tijdens een inwijdingsritueel in Havelte, zijn vrijgesproken.

In juli 2015 ging het mis tijdens de ontgroening van nieuwkomers op de Johannes Postkazerne in Havelte. Een van de nieuwe militairen liep brandwonden op, twee kregen ademhalingsproblemen en een vierde slachtoffer had last van prikkende ogen.Drie militairen stonden daarom vandaag terecht voor de militaire kamer in Arnhem. De rechter heeft alle drie de militairen vrijgesproken van mishandeling omdat niet bewezen kan worden dat zij chloor aan het water hebben toegevoegd. "De echte daders zijn onbekend gebleven", vond de rechtbank. "Iedereen op de kazerne kon bij die troep."Het staat volgens de speciale militaire rechtbank wel vast dat er chloor in het water zat. Maar omdat er nog zeventien andere militairen betrokken waren bij het gooien van emmers water, kan niet worden vastgesteld dat deze drie militairen er chloor bij hebben gedaan.De rechter prees de militairen. "U heeft het juiste gedaan. Namelijk verantwoordelijkheid nemen en naar voren stappen." Het OM gaat niet in beroep tegen de vrijspraak. De rechter besluit de zaak met dat hij hoopt dat de verdachten opgelucht naar huis gaan.Los van de inhoud van de zaak, vond de militaire kamer ook dat de zaak te lang is blijven liggen. Dit gebeurt volgens de militaire kamer te vaak en dat heeft grote gevolgen voor de militairen.De rechter vindt dat het incident een smet op het aanzien van de gehele krijsmacht werpt en op de kazerne in Havelte in het bijzonder. Volgens de rechter laat de Johannes Postkazerne deze drie opdraaien voor een zaak waarin meer betrokkenen zijn, maar tegen wie geen actie werd ondernomen. De drie die openlijk naar voren zijn getreden voelen zich terecht in de steek gelaten.