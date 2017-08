Honderden BSA's in Orvelte: 'Vooral voor de charme, je moet geen haast hebben'

De BSA van Jack Helderman (foto: RTV Drenthe / Frank Janssen) BSA (foto: RTV Drenthe / Frank Janssen) 260 BSA's in Orvelte (foto: RTV Drenthe / Frank Janssen)

ORVELTE - Ze rijden er vooral op voor het geluid, niet om snel ergens te komen. 275 BSA-liefhebbers uit de hele wereld kwamen vandaag samen in Orvelte.

Geschreven door Frank Janssen

Het was nog een hele klus om alles geregeld te krijgen, zegt organisator Sieds Hiddema. "We zijn hier jaren mee bezig geweest, ook omdat we alles in eigen hand willen houden tot en met de biertap aan toe."



Als klein jongetje op de tank

BSA-rijders uit de hele wereld zijn in Nederland voor de Internationale BSA Rally 2017, die wordt elk jaar in een ander land gehouden. Jack Helderman heeft er al heel wat meegemaakt: "Ik ben in Nieuw-Zeeland geweest, Amerika, Denemarken, Zweden. En altijd heb ik het naar mijn zin."



De BSA van Helderman is van zijn vader geweest: "Als klein jongetje zat ik op de tank en nu rij ik zelf. Ik ben al 65, dus reken maar uit hoe lang deze motor al binnen de familie is!"



Geen haast

Een BSA rijden is vooral voor de charme, volgens Helderman. "Je moet altijd gereedschap bij je hebben, want hij kan er zomaar mee stoppen. En je moet geen haast hebben."



Vandaag stonden alle BSA's op een rij op de Brink in Orvelte. De rest van de week zijn er divers toertochten door Drenthe en Overijssel.