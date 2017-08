Verwarring over dader mishandeling op TT-kermis: vrijspraak

Tijdens een vechtpartij op de TT-kermis braken de tanden van de man af. (foto: RTV Drenthe)

ASSEN – Een man, die vorig jaar een paar tanden verloor op de TT-kermis, krijgt voorlopig geen schadevergoeding. Hij deed aangifte van mishandeling tegen een 21-jarige Assenaar, maar die werd maandag vrijgesproken door de rechter. Ze twijfelde of hij echt de dader was.

De officier van justitie eiste negentig uur werkstraf tegen de Assenaar. Ook wilde ze dat de man 750 euro schadevergoeding aan het slachtoffer zou betalen.



Dreun

Volgens het slachtoffer pestte de Assenaar zijn 14-jarige broertje met wie hij op de avond van 25 juni vorig jaar op de kermis was. Hij nam het op voor zijn broertje en sprak de Assenaar erop aan. De man, die flink gedronken had, deelde een duw uit. Toen het slachtoffer wilde weglopen, kreeg hij een enorme dreun in zijn gezicht, waardoor hij op de grond viel en een paar tanden afbraken. Daarna ontstond een grotere vechtpartij, waarbij meerdere jongens betrokken raakten.



Het slachtoffer en zijn broertje wezen de 21-jarige man aan als de dader van de vuistslag. Ook een man die met de Assenaar op de kermis was, zei dat hij de dader was.



Gelijkenis met andere man

Toch waren er ook meerdere getuigen die een andere man aanwezen, die heel erg op de Assenaar leek. De rechter zag de gelijkenis op foto’s. Omdat de verhalen over de mishandeling haaks op elkaar stonden twijfelde zij over wat er nou precies wat gebeurd. Daarom sprak ze de man vrij.



Het slachtoffer, die een paar ingrijpende tandartsbehandelingen moest ondergaan en erg bang was na de aanval, moet naar de burgerlijke rechter als hij alsnog zijn schade vergoed wil hebben.