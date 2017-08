Drentse dief steelt kaas, bier en schnitzels

De man nam kaas, bier, koeken, koffie en schnitzels mee (foto: Pixabay.com)

COEVORDEN - Kaas, bier, koeken, koffie en schnitzels nam een 56-jarige man uit Dalerpeel mee uit drie supermarkten in Hoogeveen en Coevorden. Ook at hij chocoladerepen op bij de Hema in Coevorden. Vandaag moest hij voor de rechter verschijnen.

Hij bekende de diefstallen. Ze deerden hem niet, zo bleek in de rechtszaal. In onvervalst Drents maakte hij de rechter duidelijk dat hij voor straf wel even in de cel op 'vakantie' wilde. Daar werd goed voor hem gezorgd, zei hij.



Elektrische fiets

De man werd in maart vorig jaar gezien met een elektrische fiets. Die vervoerde hij op zijn schouder terwijl hij in het centrum van Coevorden flaneerde.



De Drent is zwakbegaafd en kwam na het overlijden van zijn ouders op het dievenspoor terecht. Met name het laatste jaar bleek geen winkel veilig voor hem.



Niet de gevangenis in

De rechter legde hem vijf maanden cel op, waarvan 2,5 voorwaardelijk. Omdat hij het voorwaardelijke deel morgen heeft uitgezeten mag hij vanaf dan wonen en werken op een zorgboederderij in Tynaarlo. Deze hulp, zo opperde de politierechter, komt voor de man net op tijd.



Reclassering zocht naar de juiste begeleiding voor de man. Ook de officier adviseerde de man te laten werken op een zorgboerderij. De rechter volgde dat advies op.