Man uit Meppel zwaargewond na duik in sloot met scootmobiel

De man is naar het ziekenhuis gebracht (foto: Persbureau Meter)

MEPPEL - Een 84-jarige man uit Meppel is zwaargewond geraakt toen hij vanmiddag met zijn scootmobiel het water in reed langs de Staphorster Grote Stouwe.

Het is nog onduidelijk waarom de man in het water belandde. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.