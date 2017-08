Drenthe krijgt voetbalacademie in Assen en Zweeloo

In Zweeloo en Assen beginnen studenten van de Hanzehogeschool een voetbalacademie (foto: Pixabay.com)

ZWEELOO - Drenthe krijgt twee regionale voetbalacademies. Eén in Zweelo bij VV Sweel en één in Assen bij het Dr. Nassau College, locatie Quintus.

Studenten van de Hanzehogeschool in Groningen begonnen twee jaar geleden met het initiatief in Groningen en Friesland, maar breiden nu uit naar Drenthe. Kinderen van zes tot en met dertien jaar krijgen bij de academie voetbaltrainingen.



Niet alleen voetbal

Douwe Jan van der Wal is een van de oprichters van de voetbalacademie. Hij legt uit dat het niet alleen om voetbal gaat. "Wij hebben als doel om een omgeving te creëren waarin kinderen zich persoonlijk kunnen ontwikkelen. Wat wij daarmee bedoelen is dat wij kinderen leren om te reflecteren en na te denken over waar ze goed en minder goed in zijn."



Vaardigheden waar ze ook buiten het veld iets aan hebben. "Kinderen zijn gewend dat er op school veel voor ze wordt bepaald. Daarom kan het lastig zijn om na te denken waar ze beter in willen worden of waar ze aan willen werken. Het vraagt veel van kinderen, maar over het algemeen pakken ze dat snel en goed op," aldus Van der Wal.



Gewoon voetballen

"Ze leren om met leeftijdsgenoten om te gaan en samen een oefening op gang te brengen. Voor onzekere kinderen kan dit goed werken." Ook ziet Van der Wal veel kinderen bij de academie die gewoon heel graag willen voetballen.



De Regionale Voetbalacademie gaat eind september van start in Drenthe.