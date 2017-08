Uitgeverij Van Gorcum verhuist terug naar binnenstad

ASSEN - Het pand van uitgeverij Van Gorcum aan de Industrieweg in Assen is verkocht aan Oldenburg Deurbewerking, een deurenfabriek in Assen. De uitgeverij verhuist na vijftig jaar terug naar de binnenstad.

Het pand van Van Gorcum stond dik twee jaar te koop, nadat de drukkerij werd overgenomen door Veldhuis Media in Raalte. Van Gorcum verkocht de drukkerij omdat het de toenemende vraag naar snellere productietijden niet meer aankon."Ik ben opgelucht", reageert directeur Kor IJszenga op de verkoop. In het begin waren direct een aantal partijen geïnteresseerd, maar na een paar maanden bleek al dat het pand heel specifieke kopers vraagt. IJszenga: "Het pand is gemaakt voor productie. Dat betekent dat er ruimte is voor zowel opslag, kantoren als productie. Dat was lastig."De directeur dacht er nog over om het gebouw te herontwikkelen en kleine delen te verhuren als verschillende kantoren. "Maar goed", zegt IJszenga, "verkoop is toch altijd de eerste optie geweest."In 1965 werd het gebouw aan de Industrieweg opgeleverd en in 1966 geopend door Prins Bernhard. De uitgeverij, met toen nog een eigen drukkerij, hoort daarmee bij een van de eerste bedrijven die een plekje kreeg op het nieuwe stadsbedrijvenpark in Assen. Directeur IJszenga begon zelf in 1983 als stagiair bij Van Gorcum en maakte behoorlijk wat mee. "Ik ga er niet stoer over doen. Het zal wel even slikken zijn als ik hier straks de deur voor de laatste keer dicht doe."Halverwege oktober verhuist de uitgeverij naar de Oostersingel in de binnenstad. Per 1 november is Oldenburg Deurbewerking de nieuwe eigenaar van het pand.Oldenburg Deurbewerking was niet bereikbaar voor commentaar, maar de directeur laat aan Dagblad van het Noorden weten begin volgend jaar naar het pand te verhuizen.