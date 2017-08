Nieuwe bramensoort Rubus Williamii ontdekt in Drenthe

De braam Rubus Williamii is te herkennen aan de witte bloemen (foto: Karst Meijer) De nieuwe braam werd voor het eerst gezien bij het Shakespearetheater (foto: Karst Meijer)

DIEVER - Drenthe is een nieuwe bramensoort rijker: de Rubus Williamii. Bramenexpert Karst Meijer uit Havelte ontdekte de bramen bij het Shakespearetheater in Diever.

"Ik heb hem jaren geleden al ontdekt, maar voordat je dan echt bevestigd hebt dat het echt een nieuwe soort is, ben je wel een paar jaren verder", vertelt hij.



Rubus Williamii

De soort groeit wel op meer plekken in Drenthe, maar omdat ik hem voor het eerst in Diever zag, vond ik dat de eer naar Shakespeare moest gaan", vertelt hij over de naam die hij voor de nieuwe braamsoort koos.



Intuïtie

Meijer doet al meer dan dertig jaar onderzoek naar bramen. "In Nederland groeien wel tweehonderd soorten en in Drenthe veertig, dus op basis van mijn achtergrond en kennis wist ik intuïtief wel dat dit een nieuwe soort was, toen ik hem zag."



Prachtige bloem

Inmiddels is de braam ook officieel als nieuwe soort erkent. Het onderzoek moet alleen nog gepubliceerd worden. "Deze viel mij onmiddellijk op door de prachtige witte bloemen en de typische groeivorm."