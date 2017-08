Sportclubs in het zweet op eerste 24 uur van Assen

ASSEN - Een groot deel van Assen 24 uur in beweging krijgen in allerlei takken van sport. Dat is het doel van het nieuwe sportevenement 'de 24 uur van Assen'.

De opzet is dat zoveel mogelijk Asser sportverenigingen vanaf vrijdagavond 8 september tot zaterdagavond 9 september clinics, demonstraties, wedstrijden of een instuif houden, waardoor op hetzelfde moment 24 uur lang op allerlei verschillende locaties wordt gesport.Mede-initiatiefnemer is André Reitsema, voorzitter van de Asser basketbalvereniging Assist. "Vorig jaar deed ons herenteam 1 een 24-uurs challenge, met een recordpoging basketballen. Een zeer geslaagde actie was dat. We haalden er ook het Nederlands record mee binnen. Dit jaar wilden we als basketbalclub weer iets bijzonders doen. Nog een keer een recordpoging, maar dan 25 of 26 uur basketballen, dat vonden we toch meer van hetzelfde. Toen hebben we gedacht, laten we het breder trekken en er meer sportclubs bij betrekken. De sportmedewerker van de gemeente Assen vond het ook een goed idee, en zo ontstond het 24-uurs sportevenement, de 24 uur van Assen", aldus Reitsema.Bedoeling is dat vanaf vrijdagavond 8 september 24 uur lang gesport wordt door verschillende clubs, op allerlei locaties. Dertien verenigingen hebben zich inmiddels gemeld. "Niet elke sportclub is in staat om een programma van 24 uur de klok rond te maken, omdat ze daar te klein voor zijn. Daarom hebben sommige verenigingen voor samenwerking gekozen", vertelt Reitsema.Sporten die tijdens de 24 uur van Assen beoefend worden zijn onder meer basketbal, voetbal, volleybal, badminton, tafeltennis, honkbal, zwemmen, roeien en dansen. "En we hebben gelukkig ook financiële steun van de gemeente Assen. Want als je voor de sporthal ook voor die 24 uur zaalhuur moet betalen, dan wordt het voor veel sportclubs een heel duur evenement. Dus de sportaccommodaties, die komen voor rekening van de gemeente", aldus Reitsema."Bovendien past dit evenement ook in het streven van de gemeente, om zoveel mogelijk inwoners te laten bewegen." Om die reden werkt ook Vaart Welzijn mee aan het sportevenement, in het kader van 'Assen Beweegt'.De voorzitter van Assist verwacht dat er volgend weekend, tijdens de 24 uur van Assen, vele honderden sporters en vrijwilligers actief zullen zijn. "Zo'n gezamenlijk evenement zorgt ook bij de clubs onderling voor een stukje saamhorigheid."Reitsema hoopt dat de verenigingen met het nieuwe 24-uurs sportevenement ook nieuwe leden trekken, en vrijwilligers. "De sportclubs zijn er dan bij gebaat, en op deze bijzondere manier laat je ook zien dat Assen als sportstad veel te bieden heeft."Voor het 24-uurs sportevenement is een speciale facebookpagina in het leven geroepen.