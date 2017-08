Meppeler bestraft voor dollemansrit en ongeluk

ASSEN – Een 23-jarige man uit Meppel is veroordeeld tot 73 uur werkstraf en veertien maanden rijontzegging voor gevaarlijk rijgedrag en het vluchten na een ongeluk. Omdat hij ook nog eens zonder rijbewijs reed, legde de rechter hem daarnaast een boete van 300 euro op.

Toen agenten op de avond van 5 mei 2015 een auto keihard door Meppel zagen rijden, zetten ze de achtervolging in. Na een paar minuten reed de auto een andere auto aan en verloor de bestuurder op de Zuiderlaan de macht over het stuur. De auto reed de stoep op en belandde in de bosjes.De agenten zagen hoe een man via de bestuurderskant vluchtte. Ze gingen opnieuw achter hem aan en hielden hem verderop met getrokken wapen aan. De man stond bij de politie in zijn woonplaats bekend als drugsdealer.Hij verklaarde dat hij met twee anderen in de auto zat en dat hij zelf niet had gereden. De man die had gereden, reed naar zijn mening levensgevaarlijk. Wie er bij hem in de auto hadden gezeten, weigerde de man te vertellen. Maar omdat hij meteen na het ongeluk zelf van de bestuurdersstoel stapte, waren de agenten ervan overtuigd dat hij zelf de bestuurder was. De rechter ook. De bestuurder van de andere auto raakte lichtgewond.De Meppeler, die verklaarde dat hij tegenwoordig een vaste baan heeft, zou in februari dit jaar hetzelfde hebben gedaan. Daarvoor moet hij later nog voorkomen. Volgens zijn advocaat is hij inmiddels met rijlessen bezig. Daar moet hij nu mee stoppen vanwege de rijontzegging.De 23-jarige man geldt ook nog als verdachte in het grote drugsonderzoek Maggiora in Meppel. Bendeleider Saied H. is in die zaak onlangs veroordeeld tot acht jaar cel voor onder meer cocaïnehandel en het bezit van zware wapens. Tegelijk met hem zijn nog zeven medeverdachten veroordeeld tot straffen tot drie jaar cel.Het Openbaar Ministerie verdenkt de 23-jarige Meppeler ervan dat hij dealde voor H. Naar verwachting moet hij komend najaar samen met ongeveer acht medeverdachten voorkomen voor betrokkenheid bij de grootschalige drugshandel vanuit Meppel.