Wielrenner Danny van der Tuuk debuteert op WK junioren

Danny van der Tuuk maakt WK-debuut (foto: Marit Coghe)

WIELRENNEN - Danny van der Tuuk maakt z'n debuut op het wereldkampioenschap voor junioren in het Noorse Bergen. De 17-jarige Assenaar is een goede klimmer en won dit seizoen zes wedstrijden.

Geschreven door Karin Mulder

"Ik ben heel blij met mijn selectie. Het is een hele mooie manier om m'n juniorentijd af te sluiten", zegt Van der Tuuk, die tweedejaars junior is.



De junioren rijden in Noorwegen een wedstrijd over 135 kilometer.



Ook Janneke Ensing uit Gieten is geselecteerd voor het WK. Beide Drenten rijden op zaterdag 23 september de wegwedstrijd.