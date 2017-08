Verslaafde dief moet zitten en krijgt behandeling

De man moet een half jaar de cel in voor het stelen van een fiets en geld (foto: RTV Drenthe/Wolter Klok)

ASSEN/HAVELTE – Een 36-jarige man zonder vast adres moet een half jaar zitten voor een diefstal in een instelling in Havelte en een fietsendiefstal. Daarbij kreeg hij ook drie maanden voorwaardelijke celstraf en moet hij zich laten behandelen voor zijn drugsverslaving.

De man gebruikt al vanaf zijn 12de harddrugs en heeft een lang strafblad. Nadat hij een behandeltraject voor veelplegers had doorlopen, werd hij in opdracht opgenomen in de instelling voor mannen met psychiatrische en drugsproblemen in Havelte. Daar ging het na een aantal maanden zo goed met hem dat hij uit de instelling mocht. Toen ging het weer mis. De man ging zwerven en opnieuw gebruiken.



Muntgeld

Om drugs te kunnen betalen, stal hij. Hij nam in juli dit jaar uit de instelling in Havelte onder meer een fiets en een tas met tweehonderd euro aan muntgeld mee. Dat probeerde hij eerst bij twaalf kiosken te wisselen voor papiergeld, omdat hij met al die munten niet bij zijn dealer kon aankomen, legde hij in de rechtszaal uit. Hij stal de fiets om naar Assen te kunnen.



In juni had hij in Uffelte al een fiets gestolen met hetzelfde doel. Hij stond op de bus te wachten, maar toen hem dat te lang duurde en hij een fiets zag staan die niet op slot stond, vond de man dat hij die wel mocht meenemen.



Eerder veroordeeld voor diefstallen

In november veroordeelde de rechter in Groningen nog tot vijf maanden voorwaardelijk voor een reeks diefstallen. Die voorwaardelijke straf moet hij nu uitzitten, met daarbij één maand voor de diefstallen van dit jaar.



De reclassering gaat daarna opnieuw proberen een plek te vinden waar de verslaafde man behandeld kan worden, zodat hij ophoudt met stelen. De man heeft naar eigen zeggen spijt van zijn daden.