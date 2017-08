Financiering nieuw ziekenhuis Hardenberg is rond

Impressie van het nieuwe ziekenhuis in Hardenberg (illustratie: Saxenburgh Groep)

HARDENBERG - De komst van een nieuw ziekenhuis in Hardenberg is weer een stap dichterbij. De Saxenburgh Groep uit Hardenberg en ABN Amro tekenden vandaag een overeenkomst. Hiermee is de financiering van het nieuwe ziekenhuis rond.





Bouwkosten

Voor de financiering werd eerder ook nog aan crowdfunding gedacht. De bouwkosten werden geschat op 55 miljoen euro.

Lees ook: Plannen nieuw ziekenhuis in Hardenberg concreter



2020

Eind december moet de eerste paal de grond in gaan. In 2020 hoopt de Saxenburgh Groep dat het ziekenhuis klaar is. Ook heeft de Saxenburgh Groep bijna 13.500 vierkante meter grond van de gemeente Hardenberg gekocht voor de bouw van het ziekenhuis. Dat was een voorwaarde om de financiering rond te krijgen.Voor de financiering werd eerder ook nog aan crowdfunding gedacht. De bouwkosten werden geschat op 55 miljoen euro.Eind december moet de eerste paal de grond in gaan. In 2020 hoopt de Saxenburgh Groep dat het ziekenhuis klaar is.