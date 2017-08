Hond doodgereden op A28 bij Hooghalen [update]

De hond stond midden op de rijstrook en werd aangereden. (foto: Pixabay.com)

HOOGHALEN - Op de A28 bij Hooghalen is gisteravond een hond aangereden. De viervoeter overleefde de aanrijding niet.

Via Facebook deed de politie een oproep om zo de eigenaar van de hond te achterhalen. Dat is inmiddels gelukt, zo laat de politie Midden-Drenthe weten.



Rond 21.00 uur kwam een melding binnen van een loslopende hond in de middenberm van de A28. Toen agenten op motoren kwamen aanrijden zagen ze de hond midden op de rijstrook staan.



Een automobilist kon de hond niet ontwijken en reed de hond aan.