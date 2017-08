Wielrenner Danny van der Tuuk: havo-diploma, rijbewijs én naar het WK

Danny van der Tuuk maakt WK-debuut (foto via Danny van der Tuuk)

WIELRENNEN - Het is nu al een topjaar voor wielrenner Danny van der Tuuk (17) uit Assen. Hij haalde z'n havo-diploma en z'n rijbewijs. En gisteren werd, als klap op de vuurpijl, bekendgemaakt dat hij ook nog z'n debuut mag gaan maken op het wereldkampioenschap wielrennen voor junioren.

Geschreven door Karin Mulder

"Ik wist niet dat deze droom ook werkelijkheid kon worden. Het is een hele mooie kans om mezelf te laten zien tussen de wereldtop. Ik ben blij dat ik mag starten, daar kan ik best trots op zijn, denk ik", zegt Van der Tuuk.



Forte Young Cylcing Team

De 17-jarige Drent reed de afgelopen twee seizoenen in dienst van het Belgische Forte Young Cycling Team, waardoor we hem weinig in actie hebben gezien in onze provincie. "We rijden een heel mooi programma met de ploeg. Ik rij wedstrijden in Frankrijk, België en Spanje. Op die manier kan ik me beter meten met de Europese en wereldtop." Van der Tuuk won dan ook met twee vingers in z'n neus de disctrictstitel. Met een voorsprong van meer dan drie minuten kwam hij op Eerste Pinksterdag in Harkema solo over de streep.



Inmiddels staat de teller dit seizoen op zeven overwinningen. Zo won de Assenaar ook de eerste etappe in de Franse etappekoers La ronde des Vallees. "Ik kan na een zware wedstrijd goed aankomen. Op die manier heb ik ook wedstrijden gewonnen. En bergop kan ik met de besten mee. Ik houd niet van het korte en explosieve werk. Ik ben meer een echte klimmer", verklaart Van der Tuuk.



Fietsfamilie

Het fietsen is Van der Tuuk met de paplepel ingegoten. Vader Bert fietst nog altijd wedstrijden. Moeder Kaska was een topschaatsster. En broertje Axel (16) is een echte sprinter met inmiddels heel wat mooie uitslagen achter z'n naam. Hij volgt Danny komend seizoen op in het Belgische Forte Young Cycling Team. Ook Bodi del Grosso uit Eelde komt volgend seizoen uit voor de Belgische formatie.